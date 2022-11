Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantele judetului in Liga 2 revin dupa doua saptamani de pauza la partidele din Liga 2. Ripensia primeste duminica replica Otelului la Gara Mica, Politehnica are meci maine „afara”, la Slatina, in timp ce CSC Dumbravita asteapta replica Unirii Constanta, cea mai tanara echipa din „B”. Dintre…

- Maine, de la ora 12:00, FC Brasov – Politehnica Iasi, in etapa a XIV-a a Ligii a II-a de fotbal Poli are maine un bun prilej de a-si consolida pozitia care duce in play-off si, de ce nu, de a urca spre varful clasamentului, acolo unde ar trebui sa fie, daca luam in calcul bugetul si valoarea lotului.…

- Madalina Ghenea nu este singura vedeta din Romania care da frisoane fanilor cand ii informeaza ce i se intampla. De curand fanii s-au confruntat cu Madalina Ghenea intr-o postura legata de perfuzia in mana! Madalina Ghenea anunța in vara, in luna iulie mai precis – intr-un mesaj postat pe Instagram,…

- Politehnica Iasi a bifat sambata, la Dumbravita, in fata CSC, primul succes cu antrenorul Leo Grozavu pe banca tehnica. Dupa doua tentative nereusite de a castiga in fruntea Iasului (0-1 la Slatina si 0-0 acasa cu Miercurea Ciuc), tehnicianul amintit si-a condus echipa in echipa timiseana spre un succes…

- Astazi, de la ora 11:00, la Dumbravita, CSC – Politehnica Iasi, in etapa a XIII-a a Ligii a II-a de fotbal 20 august 2022. Sprijinita de arbitri, Politehnica a bifat singurul succes din actualul sezon in deplasare, 2-1 cu Unirea Dej, in urma unui gol decisiv marcat in minutul 88. Gazdele, care au…

- CSC Dumbravița joaca impotriva Rapidului marți, de la ora 18:15, in etapa #1 a grupelor Cupei Romaniei, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1 și poate fi urmarit online pe FRF.tv Dumbravița e pe locul 13 in Liga 2, cu 13 puncte in 10 meciuri. Banațenii au…

- Una calda si alta rece pentru banatenele care au jucat azi in Liga 2. CSC Dumbravita s-a impus pe final, acasa, in fata unei alte nou promovate – CSM Slatina, cu 2-1. Ripensia, in schimb, a fost modesta la Giurgiu in duelul cu Dinamo si a cedat, scor 0-1. Alb-verzii au avut o prima repriza […] Articolul…

- Fotbalul banatean e tot mai jos in ierarhii. Toate cele trei reprezentante din Liga 2 au inregistrat si in aceasta runda infrangeri. Politehnica a bifat al treilea 0-1 la rand, Ripensia nu a miscat la Slatina, in fata unei nou promovate (scor 0-3), iar la Dumbravita se stia inca de la pauza cine va…