- Tanarul de 24 de ani a fost transportat la spital și se afla in stare buna, scrie publicația turca Ensonhaber . Aproape 16.000 de persoane au murit in cutremurele care au zguduit luni Turcia și Siria, potrivit unui bilanț preliminar, dar salvatorii mai reușesc insa sa gaseasca supraviețuitori sub ruinele…

- Miercuri dimineața, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au gasit un adolescent de 16 ani, blocat de sub daramaturi. Aceștia au reușit sa salveze victima dupa 20 de ore de intervenție, transmite IGSU. La cateva ore dupa inceperea intervenției s-a inregistrat o noua…

- Sunt misiuni extreme de cautare și salvare in Turcia și Siria dupa cutremurul devastator. Este a treia zi critica pentru cei care inca sunt sub daramaturi in viața. Echipele de romani lucreaza cot la cot cu salvatori de toate naționalitațile care sunt in Turcia. Aceștia au gasit copii in viața și dupa…

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.700 si creste de la o ora la alta.

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.000 si creste de la o ora la alta.

- Sunt peste 5.000 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un secol. Operatiunile de salvare se…

- Bilanțul cutremurului din Turcia a ajuns la aproape 5000 de morți. In același timp, aproape 1.500 de persoane au murit in total in Siria. Mii de persoane au ramas fara adapost din cauza prabusirii a numeroase cladiri. Mii de oameni se afla probabil sub daramaturi și iși aștepta salvatorii. Dar cautarile…

- Uniunea Europeana a mobilizate de urgența zece echipe de cautare și salvare a victimelor in urma celor doua mari cutremure care au lovit Turcia in mai puțin de 12 ore și care au afectat și Siria. Zece țari, printre care și Romania au trimis salvatori in zonele lovite de seisme.