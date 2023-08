Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de la Apele Romane au eliberat un sector de plaja din municipiul Constanta pe care un operator economic instalase umbrele si sezlonguri, desi nu are contract de inchiriere si nici autorizatie de functionare din partea Primariei Constanta.Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral (ABADL)…

- Administratia Nationala ldquo;Apele Romane", cod unic de inregistrare fiscala 18207646 cu sediul in strada Ion Campineanu, nr. 11 Union International Center , Sector 1, CP 010031, Bucuresti, reprezentata prin director Sorin LUCACI, in calitate de autoritate contractanta pentru licitatia privind atribuirea…

- “Inca 11 subsectoare de plaja, din Mamaia si Vama Veche, au fost atribuite odata cu incheierea Etapei a III-a procedurii de inchiriere derulate in baza Ordonantei nr. 8 /2023. Nivelul total al chiriei stabilit prin procedura recent incheiata este cu peste 32% mai mare decat valoarea de pornire”, se…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a organizat o licitatie deschisa privind atribuirea contractului "acord cadru de servicii de revizii tehnice, reparatii, inspectii tehnice periodice si vulcanizare autovehicule din parcul auto al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral ndash; SGA…

- Inspectorii de la Apele Romane au dat, saptamana trecuta, amenzi in valoare de 2000 de lei pe Litoral, pentru circulatia cu autovehicule de tip ATV pe plaja. Circulatia sau stationarea vehiculelor pe plaje, diguri si faleze, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au amanat pronuntarea verdictului in procesul deschis de Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, in revendicarea unui teren pe care il considera faleza, in contradictoriu cu Dumitru Pufleanu si Mariana Pufleanu…

- Unda de poluare pe Dunare a fost stopata de echipele de intervenție din Serbia, inainte sa ajunga in Romania, anunța un comunicat transmis de Administrația Naționala Apele Romane. Comunicatul ANAR care anunța stoparea pericolului de poluare a fost transmis la mijlocul zilei de 22 iunie 2023. “Unda de…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral inchiriaza doua sectoare de plaja din Mamaia si Navodari. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, este vorba despre bunuri imobile ce apartin domeniului public al statului aflate in administrarea Administratiei Nationale APELE ROMANE prin Administratia…