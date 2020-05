300 de combinezoane, 230 de perechi de ochelari de protecție, 1.500 de maști medicale, 1.000 de cutii cu manuși și 50 de Kit-uri SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR cu ajutorul carora pot fi realizate 1.200 de teste pentru diagnosticarea COVID-19, au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara. Materialele, in […] Articolul Echipamente medicale in valoare de 500.000 de lei au ajuns la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara in urma donației unei cunoscute marci locale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .