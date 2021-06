Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu, miercuri, pe strada Matei Basarab din Timișoara. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce mansarda unui bloc cu patru etaje a fost cuprinsa de flacari. Zeci de persoane, printre care și patru copii, au fost evacuate.

- Un incendiu a izbucnit astazi in subsolul unei hale de producție și depozitare produse finite elemente automotive aflat pe strada Siemens din Timișoara, conform ISU Timiș. Incidentul a fost anunțat prin 112, puțin dupa ora 16.30. „In urma informațiilor primite, s-a dispus alertarea Detașamentului 1…

- S-a activat alarma de incendiu duminica, 13 iunie, la un cunoscut complex acvatic din Bucuresti, dupa ce s-a simțit miros puternic de fum. Din informațiile transmite de reprezentații parcului, a avut loc o supraincalzire la un echipament din camera tehnica și s-a decis, ca masura preventiva, evacuarea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare informeaza ca aproximativ 150 de persoane evacuate din calea apelor revarsate au fost adapostite, miercuri dimineata, la caminul cultural din localitatea Ratesti, noteaza Agerpres. ISU Satu Mare informase anterior ca mai multe locuinte au fost…

- IN ATENȚIA CETAȚENILOR! L-ați vazut? Apelați Serviciul de Urgența 112! Avand in vedere comunicatul emis de Parchetul de pe Langa Tribunalul Timiș din data de 28 aprilie a.c., cu privire la evenimentul din data de 19 aprilie a.c., petrecut in zona Garii de Nord din municipiul Timișoara, in urma caruia…

- Un incendiu urmat de o explozie a avut loc, luni, intr-un bloc din municipiul Tulcea, la fata locului fiind mobilizate mai multe echipaje de interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Delta”. In apartamentul unde a izbucnit incendiul, situat la etajul doi, nu se afla nicio…