Echipa USV va juca finala Jocurilor Europene Universitare de la Lodz

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava s-a calificat cu victorii pe linie in sferturile de finala ale Jocurilor Europene Universitare de la Lodz (Polonia). In ultimul joc din Grupa C, handbaliștii pregatiți de Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei au dispus cu 26-22 (13-10), de Universitatea Jan…

- Echipa Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava s-a calificat cu victorii pe linie in sferturile de finala ale Jocurilor Europene Universitare de la Lodz (Polonia). In ultimul joc din Grupa C, handbaliștii pregatiți de Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei au dispus cu 26-22 (13-10), de ...

- Echipa Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava a caștigat și cel de-a doilea meci disputat la Campionatul European Universitar din Polonia, dupa ce in primul joc a invins clar, cu 37-16, formația Universitații Ben-Gurion Negev, din Israel. De aceasta data, handbaliștii pregatiți de ...

- Echipa Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava a inceput cu dreptul Campionatul European Universitar de handbal masculin de la Lodz (Polonia). Echipa antrenata de Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a invins clar, in primul meci al Grupei C, reprezentanta Israelului, Ben-Gurion ...

- Numar record de inscrieri la cele 11 facultați ale Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), unde la programele de studiu de licența a fost inregistrat cel mai mare numar de inscriși din ultimul deceniu.Incepand cu data de 4 iulie a demarat sesiunea de inscrieri de vara la USV, ...

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis ca domnia voievodului Ștefan cel Mare a insemnat pentru Moldova o perioada de glorie și bogație, dar și un model de a condice țara cu vitejie, ințelepciune și credința. Gheorghe Șoldan a participat, sambata, la Sfanta Liturghie oficiata la ...

- Gabriel Moura, 34 de ani, a avut momente grele in fotbalul romanesc. Neplatit, a retrogradat cu doua echipe intr-un singur sezon, Gaz Metan și Dinamo, dar continua sa fie increzator și apreciaza ceea ce a gasit departe de Brazilia natala și de Portugalia adoptiva. Gabriel Moura, 34 de ani, este din…

- Universitatea Transilvania din Brașov este una dintre cele 11 instituții de invațamant superior din Romania, care va semna un acord de colaborare cu universitați din Cuba. Ministrul Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu , si ministrul Invatamantului Superior din Cuba, Jose Ramon Saborido Loidi, au semnat…