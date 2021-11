Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru in cabinetul Orban și Cițu, actual ministru interimar al Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, a prezentat situația incerta in ceea ce privește vacanța pe care elevii o primesc cu scopul limitarii raspandirii COVID-19 in școli. Se pare ca vacanța deja prelungita s-ar putea extinde. Elevii…

- Elevii din invatamantul gimnazial si liceal mai au timp sa se inscrie la selectia pentru constituirea grupelor din cadrul Centrului Judetean de Excelenta, din Constanta. orele de pregatire de la grupele de performanta se vor desfasura, din data de 30 octombrie 2021, data inceperii cursurilor, in mediul…

- In ultimul deceniu, Parlamentul European a cerut Comisiei sa prezinte o propunere privind un incarcator comun, pentru diminuarea deșeurilor electronice și pentru a ușura viața consumatorilor. Parlamentul European și Comisia PE pentru piața interna și protecția consumatorilor (IMCO) insista de ani de…

- ''Realitatea si Fictiunea sunt surori bune, dar nu gemene. Sunt doua doamne asemanatoare si, totusi, extrem de diferite. Prima ti se impune, mereu autoritara, chiar tiranica. The post Colega noastra Codrina Tomov debuteaza literar. A obtinut un premiu important appeared first on Renasterea banateana…

- Cele trei persoane care au creat vaccinul anti-COVID-19 al companiei germane BioNTech, realizat in colaborare cu grupul american Pfizer, au fost recompensate cu cel mai prestigios premiu atribuit in Germania in domeniul cercetarii medicale, informeaza DPA marti.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus la Digi24, ca școlile trebuie sa ramana deschise, cu prezența fizica, pentru a reduce pierderile suferite pana acum in procesul de educație. Potrivit lui Cimpeanu, daca pentru acest lucru este nevoie de multe teste, statul ar urma sa achite costurile. Așadar,…

- "Astazi, v o prezint pe cea de a treia: rasplatirea performantei scolare si acordarea burselor".Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, anunta pe pagina de Facebook ca a marit bugetul pentru bursele elevilor. El a adaugat ca elevii care au obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat, dar si…