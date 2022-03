Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski i-a schimbat pe șefii administrațiilor regionale Odesa și Cerkasi, punand militari in condițiile invaziei rușilor.Serhiy Hrynevetsky a fost demis, fiind numit in locul sau Maksym Marchenko, la Odesa, iar Oleksandr Skichko a fost inlocuit cu Igor Taburets, pentru Cerkasi.Zelenski a schimbat…

- Astazi, 1 martie, au fost bombardamente la doar 15 kilometri de Romania, in Ismail, Ucraina. Armatele rusesti au distrus acolo o unitate militara. In aceasta dimineața, armata rusa a lansat un atac asupra unei baze militare, situata in satul Cairaclia din regiunea Odesa. Satul din Ismail se afla la…

- Sondaj BestJobs de Valentine’s Day Relațiile interumane au fost afectate in ultima perioada, intrucat pandemia și condițiile sanitare au limitat interacțiunile sociale și au redus șansele oamenilor de a intalni persoane noi. Locul de munca ofera insa contextul potrivit pentru menținerea interacțiunilor…

- In timp ce orașul Los Angeles a anunțat o a doua runda de finanțare pentru Proiectul Homekey, un plan care are ca scop gazduirea celor aflați in nevoie, a fost inaugurata o noua comunitate de mini-case cu 150 de paturi. Satul de case minuscule din North Hollywood este al șaptelea care va fi construit…

- ANRE a desemnat 6 furnizori de ultima instanta pentru a nu-i lasa pe romani fara gaze din cauza celor care vor sa iasa din sistem, a informat marti autoritatea, publicand lista furnizorilor.

- Sambata: „Vaccinare in satul tau”. O noua campanie de vaccinare, in satele comunei Ciugud Primaria Ciugud, cu sprijinul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba organizeaza sambata, 11 decembrie, o acțiune de vaccinare in fiecare sat al comunei. Potrivit reprezentanților Primariei, persoanele care…