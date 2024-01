Echipa TNL Mureș, exemplu de solidaritate și îndemn la donare de sânge O parte din echipa TNL Mureș s-a alaturat vineri, 19 ianuarie, campaniei "Din inima, pentru Romania", inițiativa lansata de Tineretul Național Liberal, ca sprijin pentru efortul colectiv de a ajuta sistemul medical și de a aduce speranța in inimile celor aflați in nevoie. "Noi credem ca solidaritatea reprezinta una din valorile care au adus Romania … Post-ul Echipa TNL Mureș… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

