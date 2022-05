Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby U 17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a reușit sa caștige finala mica a campionatului național dupa ce s-a impus duminica, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala, cu scorul de 55-17, in fața echipei CSU Sacele Brașov.Elevii lui Codrin Prorociuc, ajutat de Andrei ...

- Rezultate simulare Evaluare Naționala și Bacalaureat 2022: cați elevi au obținut note de promovare a testarilor. Situația din țara Elevii de clasa a VIII-a și cei din clasele XII-XIII afla joi rezultatele la simularile de Evaluare Naționala și Bacalaureat. La Bacalaureat, 59,73% dintre elevii de casa…

- In contextul contemporan, dezvoltarea tehnologiilor joaca un rol primordial, de aceea a alege o cariera in domeniul informaticii devine un deziderat al tinerilor. Competițiile școlare au rolul de a-i selecta pe cei mai buni dintre cei buni, de a le verifica și provoca mințile algoritmice. Olimpiada…

- Micii fotbalisti de la Liceul cu Program Sportiv din Galati isi demonstreaza constant valoarea in competitiile interne si internationale. Elevii de 15 si 16 ani s-au calificat in Liga Elitelor, unde s-au clasat in final pe locul doi, si sunt in primele 16 echipe din 80 de echipe calificate in Cupa Romaniei.

- Simulare EVALUARE NAȚIONALA 2022: precizari despre broșuri, pentru elevii de clasa a VIII-a, la testarile de luni și marți Luni incepe simularea examenului de Evaluare Naționala 2022. Elevii vor avea testari la Romana și Matematica, in condiții similare celor de examen. Luni, 4 aprilie este simularea…

- Dupa examenul la limba și literatura romana de la simularea bacalaureatului 2022, 152 de mii de elevi au inceput probele obligatorii ale profilului de liceu. Ei au susținut astazi examenele la matematica și istorie, iar subiectele și baremele de corectare pot fi gasite in urmatoarele randuri.

- In fiecare an, Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu. UPT le ofera acestora cursuri gratuite de pregatire la matematica și chimie, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Chiar…