- In data de 23 octombrie, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost solicitata sa intervina in comuna Hemeiuș, sat Lilieci, pe ruta ocolitoare a municipiului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Marți, 14 noiembrie la ora 14.05, echipa pirotehnica din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzau a fost alertata cu privire la descoperirea, in urma unor lucrari de amenajare, a unor elemente de muniție, pe raza localitații Greceanca, comuna Breaza, județul Buzau. In urma deplasarii acestora la locul…

- Un salon cu doua paturi pentru ATI a fost amenajat in UPU, la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, pentru a se putea asigura in continuare terapia intensiva. De asemenea, un alt salon se amenajeaza la etajul 3 și se cauta soluții rapide pentru gestionarea situației. Reprezentanții Spitalului Județean…

- Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt are autorizatie de securitate la incendiu obtinuta la momentul construirii, adica inainte de 1990, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt.

- Pompierii au intervenit, joi, pentru scoaterea unui barbat inecat dintr-un lac din comuna Ciurea, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, sase subofiteri cadrul Detasamentului 2 Pompieri din Iasi s-au deplasat cu mai multe autospeciale…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galați a executat o misiune de... The post Muniție de razboi, distrusa in zona „Rapa Galbena” appeared first on Știri de Galați .

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost scos, vineri, de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt dintr-o fantana cu o adancime de aproximativ 12 metri, interventia avand loc la Sovoaia, in comuna Borlesti. ‘Ca urmare a unei solicitari venite de la IPJ Neamt, pompierii…

- Un barbat aflat intr-un utilaj a fost prins sub darmaturi, marti dupa-amiaza, pe platforma industriala Savinesti, judetul Neamt, dupa ce un zid s-a prabusit, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje de pompieri, relateaza News.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…