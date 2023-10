Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la București o lauda pe jurnalista Cristina Cileacu, reporter Digi24 care a transmis duminica in direct de la Tel Aviv in timpul unei alarme de atac aerian. Ținta glumelor online pentru decizia a transmite din poziție orizontala in timp ce alte persoane din jur ignorau alarma, jurnalista…

- Olena Zelenska dezvaluie intr-un interviu acordat postului american CBS News ca ”nu a sustinut intru totul” decizia sotului sau de a candida la presedintie in 2019 si apreciaza ca vor avea ”mai multa experienta” o a doua oara, iar aceasta experienta nu va fi la fel de ”ingrozitoare” ca acum patru ani,…

- Un cutremur devastator a avut loc vineri seara, in Maroc. Magnitudinea sa a fost de 6,8 grade pe scara Richter și a facut peste 820 de morți. Joe Biden este alaturi de stat și a promis asistența in urma tragicului eveniment.

- Elena Udrea isi plange amarul pentru al doilea an la rand! Fostul ministru al Turismului a transmis un nou mesaj dur din spatele gratiilor, fiind extrem de revoltata pentru faptul ca nici de aceasta data nu i-a fost aprobata permisia de 24 de ore pentru a fi acasa de ziua fetiței sale. Ce cuvinte grele…

- De Ziua Limbii Romane, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, insista ca limba vorbita peste Prut este moldoveneasca. Mesajul, postat pe canalul sau de Telegram, este insa in limba rusa, semn ca publicul ținta nu sunt conaționalii sai, ci presa rusa, fiind preluat de mai multe site-uri…

- Sebastian Dobrincu a implinit 25 de ani, pe 30 august, iar cu aceasta ocazie, acesta a transmis un mesaj pe contul de socializare, unde a primit sute de urari din partea celor care il urmaresc. La varsta de 17 ani, Sebastian Dobrincu a mers in America, acolo unde și-a dezvoltat afacerile și a reușit…

- Astazi, pe 15 august 2023, locotenentul comandor Filipov Georgian a transmis un mesaj aniversar cu prilejul Zilei Marinei Romane pe pagina de facebook a Fortelor Navale Romane. Locotenentul comandor Filipov Georgian a transmis printr un videoclip pe pagina de Facebook a Fortelor Navale Romane un mesaj…

- Liviu Varciu iși ține permanent fanii la curent cu tot ceea ce face. De data asta, prezentatorul TV le-a aratat imagini cu noul lui bolid de lux, e pare ca i-a adus cateva discuții in familie. In stilu-i caracteristic, acesta a anunțat ca se afla in prag de divorț.Liviu și Anda formeaza unul dintre…