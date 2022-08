Stiri pe aceeasi tema

- Atalanta - AC Milan se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul rundei a 2-a din noul sezon din Serie A. Ambele formații au inceput cu victorie sezonul și vor sa lege inca un rezultat pozitiv in meciul direct. In prima etapa, campioana AC Milan a fost implicata intr-un meci cu 6 goluri. Trupa lui Stefano…

- Atacantul Adrian Petre (24 de ani) ar fi plecat de la Viitorul, dupa doar un an, și ar incerca sa revina in Italia, in Serie B. Dupa ce i-a adus pe Denis Alibec (31), Vlad Morar (29) și l-a imprumutat pe Louis Munteanu (20), Gica Hagi ar fi decis sa renunțe la Adrian Petre. ...

- Postul Sport Extra va transmite in Romania noul sezon de campionat din Țarile de Jos (Eredivisie), precum și Serie B, al doilea eșalon fotbalistic din Italia, in care evolueaza mai mulți romani. Cu 4 meciuri LIVE pe etapa, Sport Extra va fi singurul post de televiziune din Romania care va transmite…

- Mijlocasul roman Razvan Marin va continua sa joace in Serie A si sezonul urmator. El a fost imprumutat de Cagliari la Empoli. Empoli FC a anuntat pe site-ul oficial ca mijlocasul roman Razvan Marin (26 de ani) va fi jucatorul gruparii toscane in sezonul 2022-2023. Marin a fost imprumutat pentru un an…

- Razvan Marin este dorit de Empoli (locul 14 in Serie A in 2021-2022) și face obiectul unei tranzacții in pierdere a retrogradatei Cagliari. Sa deslușim impreuna semnificația traiectoriei unui internațional roman. Empoli, locul 14 din 20 la finalul ediției 2021-2022 din Serie A, urmeaza a fi noua destinație…

- Jucatorul croat Ivan Perisic, care a semnat pe doi ani cu Tottenham Hotspur, l-a convins pe Antonio Conte de-abia dupa ce s-a intors de la Bayern, cucerind impreuna titlul in Serie A cu Inter. La 33 de ani, Ivan Perisic schimba din nou campionatul. Dupa cinci sezoane in Germania, la Dortmund, Wolfsburg…

- Razvan Marin și Cagliari au retrogradat in Serie B, in ultima etapa a campionatului din Italia. Formația romanului a ramas sub linie dupa egalul cu Venezia, 0-0. Salernitana, echipa lui Radu Dragușin, s-a salvat in-extremis, chiar daca a fost spulberata de Udinese, 0-4. Inaintea ultimei etape, Cagliari…