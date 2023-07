Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Robert Florea a castigat trei medalii de bronz, vineri, la Campionatele Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, anunța Agerpres.La cat. 67 kg, Under-23, Florea a luat bronz la smuls cu 114 kg, a fost al treilea la stilul aruncat, cu 145 kg, dar si la total, cu 259…

- Naționala de U20 feminina a Romaniei a pornit cu o victorie entuziasmanta la Campionatul European – Divizia B, desfașurat la Craiova. Elevele lui Tiberius Piperea s-au impus la o diferența de aproape 60 de puncte in debutul in competiție, scor 102-44 cu Georgia. Naționala noastra a dominat ostilitațile…

- Localitatea portugheza Matosinhos gazduiește, in perioada 21-30 iulie, turneul final al Campionatului European de baschet masculin Under 18, Divizia B, la care naționala țarii noastre evolueaza in grupa C, alaturi de Estonia, Irlanda, Kosovo, Olanda și Ucraina. Duminica, 23 iulie, au fost programate…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Portugaliei cu scorul de 36-30 (17-15), vineri, in Pitesti Arena, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, care are loc la Pitesti si Mioveni.Dupa o victorie concludenta in fata Islandei (41-33),…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia. Echipa lui Emil Sandoi se afla in grupa cu Spania, Ucraina și Croația.…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 care se desfașoara in Romania si Georgia.