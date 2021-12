Echipa din „Mica Romă”, la cea de-a zecea victorie consecutivă în Divizia A1: Volei Alba Blaj – SCMU Craiova 3-0 La ultima partida disputata in acest an in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj s-a impus fara sa se intrebuințeze prea mult in fața nou-promovatei SCMU Craiova, scor 3-0 (25-21, 25-12, 25-16), intr-un meci contand pentru etapa a 10 a turului Diviziei A1. Formația din “Mica Roma” este cea mai in forma echipa din voleiul feminin autohton in acest moment și a repurtat a 15-a victorie din tot atatea jocuri disputate in acest sezon, in 4 competiții diferite. Din postura de favorita incontestabila impotriva echipei din Banie, vicecampioana Romaniei a apelat in formula de start in acest joc considerat… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

