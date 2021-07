Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de Robotica a Romaniei – AutoVortex, cu roboții AutoVortex și AutoVortex FAN Courier, a caștigat locul 1 la Campionatul Internațional de Robotica CRI 2021 din Chicago, SUA. Este prima oara cand o echipa non-americana caștiga Finala Mondiala in SUA. Echipa de Robotica a Romaniei este coordonata…

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, i-a primit la sediul ministerului pe membrii echipei romanesti de robotica AutoVortex, dupa ce acestia au fost premiati cu aur la Campionatul International de Robotica „FTC Russia 2021”, desfasurat in Federatia Rusa in perioada 23-25 aprilie.

