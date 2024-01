Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Echipa ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia, la MEET Mania, Sibiu: Elevii și-au testat robotul și se pregatesc pentru etapa regionala Echipa ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia, la MEET Mania, Sibiu: Elevii și-au testat robotul și se pregatesc pentru etapa regionala Elevii care fac…

- Elevii care fac parte din echipa ArmyBot a Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și-au testat din nou robotul, de aceasta data la Sibiu, la MEET Mania, intalnire organizata de echipa Gear Maniacs. Insoțiți de doamna profesoara de fizica Dorina Filipescu, elevii au testat modificarile…

- Lukas Ionuț, un adolescent de doar 15 de ani din Baia Mare, și-a pierdut astazi viața, in urma unui incident tragic, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul al IV-lea al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, din Alba Iulia, de pe geamul dormitorului. Acesta ar fi lasat un mesaj de adio, in care…

- Reprezentații Colegiului Militar au transmis un comunicat, in legatura cu tragedia ce a avut loc joi dimineața: „In dimineața zilei de 11 ianuarie 2024, in jurul orei 08.00, un elev al Colegiului Național Militar «Mihai Viteazul» Alba Iulia a fost gasit in stare de inconștiența, in urma unei caderi…

- In cursul dimineții de astazi, 11 ianuarie 2024, in elev din clasa a IX-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a decadat, dupa ce s-a aruncat de la etajul IV al cladirii. Acesta ar fi lasat un bilet de adio familiei, in care le spune ca nu este sustinut. Cadrele medicale au…

- Aproape 400 de alergatori s-au intrecut sambata la cea de-a 54-a ediție a Crosului Unirii, un eveniment care se desfașoara anual in preajma zilei de 1 decembrie, pentru a celebra Ziua Nationala a Romaniei prin sport. Concursul a fost organizat de Primaria Municipiului Alba Iulia, Clubul Sportiv Municipal…

- Elevii claselor a XI-a participa in aceste zile la antrenamentele pentru defilarea de Ziua Naționala a Romaniei. 13 elevi, insoțiți de maistrul militar clasa a IV-a Marius Rusz, se afla la București unde se pregatesc alaturi de colegii lor din celelalte colegii naționale militare din țara și de militarii…

- Cu trei victorii din tot atatea meciuri disputate, echipa de fotbal U18 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” s-a calificat la faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. In etapa locala a competiției, fotbaliștii antrenați de profesor Florin Grozav s-au impus cu scorul de 1 –…