- O echipa a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a pornit miercuri din capitala Ucrainei spre centrala nucleara Zaporojie pentru a inspecta daunele, dupa ce bombardamentele din apropiere au starnit temeri privind un dezastru provocat de radiatii.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, miercuri, inspectii "urgente" ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala atomoelectrica Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, in conditiile in care Moscova si Kievul se acuza re

- Orice misiune intreprinsa de agentia nucleara a ONU pentru a inspecta centrala nucleara Zaporojie din Ucraina nu poate trece prin capitala Kiev deoarece este prea periculos, a declarat marti un diplomat rus citat de agentiile de presa de la Moscova, informeaza Reuters. „Imaginati-va ce inseamna sa se…

- Situația este grava la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU. Acesta a cerut de urgența ca o misiune de experți sa aiba acces acolo, dupa ce complexul centralei a fost din…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Operatorul de energie nucleara din Ucraina a anunțat ieri ca a restabilit legatura cu sistemele de supraveghere de la centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa. Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), organismul de supraveghere atomica al ONU, a declarat ca dorește sa inspecteze…

- Grossi a mai subliniat ca AIEA trebuie sa mearga acolo „cat mai curand posibil” si ca situatia de la fata locului, sub controlul fortelor armate ruse, este „in mod evident insuportabila”. „AIEA este la curent cu informatiile recente din mass-media si din alte parti care indica o situatie in curs de…