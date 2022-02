Stiri pe aceeasi tema

- Invinsa miercuri, cu 3-2, in Banie, de gazdele de la SCMU, Știința Bacau va evolua azi, de la ora 18.00, pe terenul Albei In 2022, voleibalistele Științei Bacau par sa aiba ca indicativ 3-2. Sau, mai nou, 2-3. Nu mai puțin de cinci partide jucate in acest an de studente s-au terminat in tie-break. Ultimul…

- Asociația pentru Dezvoltare Activa organizeaza in perioada 15 – 28 februarie 2022 un schimb internațional de tineri cu participanți din Romania, Malta, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Palestina, Spania, Ucraina, Lituania și Republica Moldova. Proiectul urmarește sa contribuie la creșterea conștiinței…

- Un avion civil, avand pasageri la bord, a fost oprit sa intre in Ucraina. Se pare ca decizia de a nu mai intra in spațiul aerian al Ucrainei a fost luata de proprietarul companiei aeriene. Avionul aparține unei companii aeriene low cost, cu sediul la Kiev. Aeronava care a avut aceasta problema decolase…

- Probabil ca ați aflat ca e absolut iminenta invazia rusa in Ucraina. E iminenta inca din toamna, s-a amanat dupa Anul Nou iar acum, cu siguranța se va intampla, ne spun americanii, imediat ce se intarește pamantul ca, deocamdata, e moale și patineaza camioanele. Zi de zi, seara de seara, televiziunile…

- Alte 5615 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 870 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 31 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10 - Romania, 9 - Ucraina, 5 - Germania, 2 - Marea Britanie,…

- In ședința de ieri, 30 decembrie, Curtea de Apel Bacau a anulat nu mai puțin de 22 de hotarari de Guvern referitoare la starea de alerta, prelungirea acesteia și restricțiile impuse. Este vorba despre H.G. nr. 394/2020; H.G. nr. 434/2020; H.G. nr. 443/2020; H.G. nr. 465/2020; H.G. nr. 476/2020; H.G.…

- Ultimele zile ale anului reprezinta momentul cel mai potrivit pentru fiecare instituție de a-și face o analiza temeinica asupra felului in care și-a desfașurat activitatea și a obiectivelor care pot fi anticipate pentru perioada care urmeaza. 2021 a stat, fara doar și poate, sub semnul pandemiei de…

- Judoka de la JC Royal- CSM Bacau au incheiat toamna cu o bogata „recolta” de medalii. La Cupa CSM & Open Sfanntu-Gheorghe, desfașurata in municipiul de reședința al județului Covasna și care a reunit 320 de sportivi reprezentand 17 echipe din Romania și una din Ucraina, elevii profesorului Aurel Chelariu…