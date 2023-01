Echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a jucat sambata in localitatea clujeana Iclod primul meci amical din aceasta iarna, impotriva revelației ligii a 2-a, Unirea Dej. Antrenorul principal al echipei noastre, Tiberiu Csik i-a trimis in teren din primul minut pe cei doi nou veniți in lotul satmarean. Așadar in […]