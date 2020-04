Stiri pe aceeasi tema

- Londra, 8 apr /Agerpres/ - Echipa de Formula 1 Mercedes, cu sediul in Marea Britanie, a anuntat ca va livra in cursul acestei saptamani primele sale aparate de ventilatie mecanica destinate serviciilor britanice de sanatate (NHS), in cadrul luptei impotriva epidemiei de Covid-19, informeaza AFP. Aparatul…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a pelungit de la trei la cinci saptamani perioada de inchidere a fabricilor din Formula 1, din cauza pandemiei de coronavirus informeaza motorsport.com, anunța news.ro."Dupa aprobarea in unanimitate a Grupului de strategie din Formula 1, a Comisiei…

- Comisia Europeana a propus joi sa creeze un instrument care sa garanteze, cu pana la 100 de miliarde de euro, planurile nationale de sustinere a locurilor de munca introduse in contextul pandemiei de coronavirus, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Acest instrument, denumit SURE, va permite…

- In lipsa curselor unde sunt adversare, 7 echipe de Formula 1 s-au unit pentru a produce ventilatoare medicale. Sapte dintre cele zece echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1 s-au unit pentru a concepe si produce intr-un timp cat mai scurt timp dispozitive medicale, care sa fie folosite…

- Sapte dintre cele zece echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1 s-au unit pentru a concepe si produce intr-un timp cat mai scurt timp dispozitive medicale, care sa fie folosite in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza L’Equipe, transmite AGERPRES . Regrupate sub numele…

- Formula 1 se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus: șapte echipe au anunțat ca vor produce ventilatoare medicale. Potrivit L'Equipe, echipele Aston Martin, Racing Point, Haas, Mclaren, Mercedes, Renault și Williams se vor regrupa sub numele de „Project Pitlane” și se vor axa pe conceperea…

- Sapte dintre cele zece echipe participante la Campionatul Mondial de Formula 1 s-au unit pentru a concepe si produce intr-un timp cat mai scurt timp dispozitive medicale, care sa fie folosite in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza L'Equipe. Regrupate sub numele "Project…

- Sapte echipe de Formula 1 vor concepe si vor produce ventilatoare medicale, care sa fie folosite in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza L'Equipe.Regrupate sub numele "Project Pitlane", team-urile Aston Martin, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault si Williams, toate cu sediul…