- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a castigat joi, la Sibiu, finala mica a Turneului Memorial ”Elemer Tordai”, dupa disputa cu formatia CSU Sibiu, scor 83-75 (50-38), informeaza News.ro.In semifinale, U BT Cluj a fost invinsa de CSO Voluntari, cu scorul de 95-87, iar CSU…

- Arena Antonio Alexe din Oradea va gazdui, in perioada 17-22 octombrie, un turneu de baschet masculin contand pentru Cupa Romaniei - editia 2020/21, a informat luni CSM Oradea. Potrivit comunicatului, Federatia Romana de Baschet a atribuit, luni 5 octombrie, Clubului Sportiv Municipal (CSM)…

- Cele trei grupe din prima faza a Cupei Romaniei la baschet masculin vor fi gazduite, intre 17-22 octombrie, de Bucuresti, Oradea si Sibiu, anunța news.ro.Astfel, la Bucuresti, in grupa A, vor juca U Banca Transilvania Cluj-Napoca, Dinamo Bucuresti, BCMU Pitesti, CSM Galati (17-20 octombrie),…

- Cupa Romaniei la baschet masculin deschide in mod oficial sezonul competițional 2020/21 in sportul cu mingea la coș din țara noastra. Prima faza a acestei competiții se va desfașura sub forma de turnee de calificare. In perioada 17-22 octombrie, 13 echipe de club din Romania vor lupta pentru cele opt…

- Astazi, s-au completat grupele Cupei Romaniei la baschet masculin. Echipa Baschet Club Athletic Constanța va face parte din Grupa B, acolo unde CSM Miercurea Ciuc a fost repartizata, in urma tragerii la sorți, alaturi de CSM CSU Oradea, Steaua București și SCM U Craiova. Iata si componenta celorlalte…

- CSM Bacau a fost invinsa sambata, cu 22-17 (8-7), de Dinamo București in semifinalele Cupei Romaniei, al carui Final Four are loc la Sfantu-Gheorghe. Bacauanii vor juca pentru medalia de bronz a competiției duminica, de la ora 11.30 (in direct pe TVR2) contra invinsei dintre Dobrogea Sud Constanța și…

- Echipele de baschet masculin CSM Oradea si CSU Sibiu si-au aflat, marti, adversarele din grupele FIBA Europe Cup, la tragerea la sorti de la Munchen. Ele vor juca in aceeasi grupa, potrivit news.ro.Potrivit tragerii la sorti, CSM Oradea va juca in grupa D, cu Bakken Bears (Danemarca), CSU Sibiu si…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat ca, pentru sezonul competitional 2020-2021 al Ligii Nationale si Cupei Romaniei, a primit solicitari de inscriere din partea a 15 cluburi la masculin si a 7 cluburi la feminin. Astfel, la masculin, in esalonul de elita vor evolua U-Banca Transilvania Cluj-Napoca,…