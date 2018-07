Echilibru intre viata profesionala si cea personala: In ce tari gasesc expatii locuri de munca care sa le ofere acest lucru

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.800 de persoane vor participa, in luna iulie, la cursurile gratuite organizate la nivel național de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. In județul Alba este programat un singur curs, respectiv de operator CNC, cu un numar de 20 de locuri disponibile. Potrivit ANOFM, programele…

- Simti ca efectele zilelor incarcate de la birou te influenteaza pe mai multe planuri si incep sa iti afecteze viata privata si starea de sanatate? Ti-ai dori sa crezi un echilibru intre privat si public, insa nu stii daca cele doua planuri sunt compatibile, in cazul tau? Societatea moderna pune mult…

- Peste o treime dintre angajatorii din Romania se plang ca au mari probleme in a gasi angajati cu studii medii. In acelasi timp, aproape jumatate dintre muncitori sustin ca intampina dificultati in a gasi un loc de munca, arata un studiu de piata efectuat de Reveal Marketing Reasearch si platforma OLX.…

- Directorul general al Amazon, Jeff Bezos, recomanda tinerilor angajati ai companiei sa nu mai caute echilibrul intre munca si viata privata, pentru ca aceasta abordare este echivalenta cu o delimitare stricta a acestora, relateaza Business Insider.

- Vacanta la plaja este cea mai buna varianta de luat in calcul pentru concediul de vara. Indiferent daca mergi cu toata familia, doar cu partenerul de viata sau, de ce nu, in gasca, cu prietenii, destinatiile cu iesire la mare sau la ocean sunt pentru...

- SC Ara SRL din Rasnov angajeaza operatori si programatori CNC cu salarii foarte bune, negociabile in functie de experienta. Programul de lucru este in doar 2 schimburi in conditii de lucru la nivel occidental. Orele suplimentare se platesc 175%, decontam transportul si oferim bonusuri in functie de…

- Dupa o absenta indelungata de pe micile ecrane, Mihai Calin a revenit in televiziune! Mereu discret in ceea ce priveste familia, actorul vorbeste, in exclusivitate, despre viata lui personala.

