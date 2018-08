''Nu am criticat PSD-ul. A fost un strigat de amaraciune. Ma uit in Parlament. Este o disputa aproape permanenta pe care nu am cunoscut-o in alte mandate. Eu cred ca Romania are nevoie de un climat de dialog, sa respectam cele 40% procente pe care le are opoziția.

Noi, PSD-ul, putea opoziția sa ne critice, dar niciodata ca suntem un partid de profesioniști. Acum nu se mai poate. Sunt colegi performanți, dar Guvernul acesta nu se mai poate compara cu alte guverne. Scrisoarea mea am vrut sa fie un semnal de alarma pentru membrii PSD. Cred ca lucrurile trebuie sa se schimbe in sensul in…