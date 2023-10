EC sends Romania letter of formal notice regarding EU rules on public procurement, concessions EC sends Romania letter of formal notice regarding EU rules on public procurement, concessionsThe European Commission (EC) has decided to open infringement procedures by sending letters of formal notice to Hungary, Portugal, Romania and Slovenia for non-compliance of national rules with the EU legislation on public procurement, according to a press release issued on Wednesday by EC. This EU legislation includes the Directive on public procurement (Directive 2014/24/EU), the Directive on procurement in the utilities sectors (Directive 2014/25/EU) and the Directive on the award of concession contracts… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis was welcomed in Budapest on Wednesday by his Hungarian counterpart Katalin Novak. The Presidential Administration reported that "the visit takes place in the context of an increased dynamic of high-level contacts, after the official visit of President Katalin Novak to Bucharest…

- Minister of Economy, Entrepreneurship and Tourism, Radu Oprea, stated on Wednesday evening in southern Ploiesti that the organizers of the Paris Tourism Fair changed the rule during the game and asked for advance payment, so Romania could not participate in this event.He added that Romania cannot…

- Primaria Municipiului Adjud au organizat sambata o acțiune de ecologizare a spațiului public al orașului, desfașurata in cadrul proiectului educațional de conștientizare ”Let’s do it Romania!”, inițiat de Ministerul Educației Naționale. Acțiunea și-a propus sa sensibilizeze adjudenii vis-a-vis de responsabilitațile…

- Un troleibuz care aparține Transloc Targu Jiu și a fost folosit peste 3 decenii va ajunge piesa de muzeu. Troleibuzul, construit de compania Rocar, va fi expus public la Muzeul Automobilului Romanesc din Campulung, Argeș. Este nevoie de bani pentru transportul troleibuzului cu o platforma speciala.…

- Hungary has agreed with Romania, Slovakia and Bulgaria that the four countries would impose national bans on Ukrainian grain imports to protect their markets if the EU does not extend a ban that expires on September 15, Hungary’s farm minister said on Wednesday, according to Reuters. Ukraine has become…

- In spatiul public au circulat date false despre numarul de paturi de la terapie intensiva din Spitatelele de Urgenta din Romania, informeaza Ministerul Sanatatii. Conform unei informari transmisa de Ministerul Sanatatii, in spatiul public s ar fi distribuit informatii eronate cu privire la dotarile…

- IntMin Predoiu, in Vienna: Interior Ministry's ambition, to make Romania border protection standardInterior Minister Catalin Predoiu said in Vienna on Wednesday, at the end of a meeting with his Austrian counterpart Gerhard Karner, that the ambition of the ministry he heads is to make Romania "a…

- Potrivit meteorologilor, furtuna Patricia aduce rafale de peste 100 de km/h, temperaturi in scadere și vijelii periculoase. Meteorologii au emis deja avertizari cod rosu si portocaliu in Germania, cod portocaliu de furtuni in nordul Italiei, Slovenia si vestul Ungariei, dar si cod galben de vant si…