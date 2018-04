Stiri pe aceeasi tema

- Carrefour le ofera angajatilor din Argentina ocazia de a parasi de buna voie compania in schimbul unor compensatii materiale, incat gigantul trebuie sa isi reduca costurile, si totodata forta de munca, potrivit Bloomberg. Subsidiara a discutat despre aceasta decizie, adaugand ca a…

- Operatorul bursier american CME Group a anuntat joi preluarea companiei britanice de fintech NEX Group pentru 3,9 miliarde lire sterline. In conformitate cu termenii acordului acestei tranzactii,...

- Compania sud-africana de media Naspers profita de una dintre cele mai bune investitii de capital de risc la nivel mondial, prin reducerea cu circa 2 puncte procentuale a participatiei de 33% detinuta la Tencent, operatorul chinez al serviciului de mesagerie WeChat, pentru care obtine 10,6 miliarde…

- Zborurile pe distante scurte si medii vor fi mai putin afectate, 75% si, respectiv, 85% dintre acestea urmand sa fie operate. Compania aeriana a anuntat ca se astepta ca doar 28% din angajati sa-si intrerupa activitatea, ceea ce i-ar fi permis mentinerea a 75% din serviciile sale. Inaintea grevei, Air…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat duminica lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. „Noua ruta vor fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie si este parte a programului de iarna 2018 Ryanair din Bucuresti”, se arata in comunicat.

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…