- Subiectul revizuirii frontierelor de stat devine din ce in ce mai acut pentru conducerea poloneza in contextul crizei ucrainene, transmite șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SIE), Serghei Narișkin."Potrivit informațiilor primite de Serviciul de Informații Externe al Rusiei, subiectul…

- Compania aeriana din Polonia LOT va opera zboruri din Chișinau spre Varșovia. Anunțul a fost facut de catre premierul Dorin Recean, in cadrul unei conferințe de presa. „Vreau sa mulțumesc companiei LOT pentru ca a raspuns chemarii noastre și a gasit oportunitatea sa-și extinda operațiunile aici, la…

- Pentru prima data de cand rusii au invadat Ucraina, liderul de la Kiev se afla in vizita oficiala in Polonia. In timp ce la Varsovia, Volodimir Zelenski multumea tarii vecine pentru ajutorul istoric acordat, la Moscova, Vladimir Putin le-a spus ambasadorilor din statele UE ca

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda l-a decorat miercuri, 5 aprilie, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski cu Ordinul Vulturul Alb, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidențial din Varșovia, relateaza CNN . Ordinul Vulturul Alb este „cea mai veche și cea mai inalta distincție poloneza” și…

- Polonia a livrat deja primele avioane de vanatoare MiG-29 pe care le promisese Ucrainei, a declarat luni un responsabil al presedintiei poloneze dupa un anunt similar al Slovaciei facut la sfarsitul lunii martie, relateaza France Presse.

- Saptamana trecuta, in Polonia, s-au desfașurat intrecerile celei de-a 45-a ediții a concursului de scrima „Wratislawia Challenge”. La proba de floreta feminin U13 au participat 140 de concurente din 17 țari, de la CS Petrolul Ploiești luand startul floretistele Stanescu Antonia si Pelaghie Alesia, antrenate…

- Nationalistii polonezi vor ca Parlamentul sa adopte o rezolutie care sa apere numele papei Ioan Paul al II-lea dupa publicarea unei noi carti ce dezvaluie faptul ca regretatul papa ar fi ascuns cu buna stiinta cazuri de pedofilie din Biserica Catolica poloneza pe cand detinea functia de cardinal si…

- Cardinalul Karol Wojtyla era la curent cu cazuri de pedofilie in Biserica Catolica poloneza inainte de a fi ales papa Ioan Paul al II-lea in 1978, potrivit unei anchete jurnalistice prezentate duminica, cu marturii in sprijin, de televiziunea privata poloneza TVN, transmite Agerpres, care citeaza AFP.…