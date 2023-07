Stiri pe aceeasi tema

- Dupa finalele la 200 si 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot, David Popovici a intrat in vacanta. Ei bine, acesta se pregatește sa plece intr-o calatorie alaturi de iubita sa. Ei bine, pentru ca acum are mai mult timp liber, inotatorul de performanța a distribuit pe rețelele sociale…

- David Popovici nu este ingrijorat de nonperformanțele sale de la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia). „Va fi bine”, a spus sportivul in varsta de 18 ani, care a sosit in Japonia ca detinator al titlurilor mondiale la 100 m liber si 200 m liber. „Din fericire pentru mine, ceea ce…

- Deși era principalul favorit al finalei de la 200 de metri de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, David Popovici a terminat cursa pe locul 4, dupa un final incredibil. Sportivul de la CS Dinamo conducea cursa la ultima intoarcere, dar a pierdut incredibil avansul pe care-l avea și s-a clasat imediat…

- David Popovici este in centrul atenției la Campionatele Mondiale de Natație, din Japonia. El este marele favorit la caștigarea medaliei de aur in proba de 200 metri liber, dupa ce s-a calificat in finala cu cel mai bun timp. Ce cota are inotatorul roman. Cota pe care o are David Popovici la casele de…

- Antena 1 si AntenaPLAY transmit maine finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka, de la ora 14.00. David Popovici, sportivul roman care a obtinut cel mai bun timp din semifinale este favoritul probei. Intreaga co

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka și va concura pentru finala, azi, de la ora 15:17. Iata cu ce timp a terminat campionul roman!

- David Popovici (18 ani) a trecut peste emoțiile Bacalaureatului, invațand diverse lucruri despre el. Acum privește spre ce urmeaza, doua concursuri, apoi și cel mai important Campionatele Mondiale din luna iulie E sambata la pranz, in București, e liniște, iar David Popovici merge mulțumit pe un trotuar…

- Pan Zhanle a stabilit referința sezonului 2023 in aceasta proba la intrecerea naționala din țara sa, el inotand cele doua bazine in 47,22 s, imbunatațind performanța romanului, care era 47,61 s Aproape doua luni au mai ramas pana la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar cursa de 100 de metri liber…