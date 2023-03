Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de astazi, nu este un secret pentru nimeni ca menținerea unei greutați optime este esențiala pentru un stil de viața sanatos. Un stil de viața activ cu o dieta echilibrata te poate ajuta in aceasta calatorie, dar uneori este dificil sa ții pasul cu ritmul unei rutine sanatoase. De aceea, mulți…

Cu totii am experimentat macar o data in viata durerea de spate. Cei care duc un stil de viata sedentar sufera mai des din pricina problemelor de la nivelul coloanei vertebrale.

Stim deja ca lamaia ne ajuta sa tratam raceala, da un gust bun ceaiului si este perfecta pentru a prepara un dressing gustos pentru salata.

- Este aproape imposibil sa dai gres cu un cadou personalizat indiferent cine este destinatarul acestuia, mai ales atunci cand este vorba chiar de nasii de botez. Nasii capata un rol important in timpul evenimentelor religioase din viata unui copil. Pe langa acestea, nasii sunt prezenti adesea la momentele…

- Exista concepția ca sufletul pereche este partenerul ideal, pe care speram toți sa-l intalnim la un moment dat. Insa, in realitate, nu este chiar iubitul sau iubita din povești, alaturi de care traiești fericit(a) pana la adanci batraneți, fara griji, certuri și neințelegeri. Sufletul pereche nu apare…

- BerbecEste una dintre cele mai norocoase zodii, intrucat are puterea de a fi mereu omul potrivit, in locul potrivit. Ba mai mult, are noroc sa simta senzatiile exterioare fara prea mari eforturi, motiv pentru care pot sa observe orice persoana talentata chiar si dintr-un grup de 100.TaurAcesti nativi…

- In general, STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție știri, analize, anchete etc., dar astazi ne vom opri puțin din activitate și va vom prezenta povestea lui Victor. Un copilaș de doar un an și șase luni, care mai are la dispoziție doar patru luni pentru a avea o șansa la o viața normala. Fii…

- Cele 5 obiceiuri esențiale pe care trebuie sa le dezvolțiDezvoltarea unor obiceiuri bune este esențiala pentru oricine dorește sa aiba succes. Acest lucru se datoreaza faptului ca obiceiurile va permit sa va automatizați acțiunile, facandu-va mai ușor sa va respectați obiectivele. De exemplu, daca ai…