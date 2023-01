Stiri pe aceeasi tema

- Ana Oros Daraban este femeia care a fost ucisa in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Bucuresti. Tanara era angajata ca expert in cadrul Directiei de Mediu a Primariei Capitalei. Ea este originara din Baia Mare, fiind absolventa Colegiului Național „Gheorghe Șincai”. Sambata dimineata, femeia a iesit…

- Ana, in varsta de 44 de ani, a murit sambata dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Mai fusese atacata de caini, acum niciun an, in aceeași zona, și a scapat atunci cu viața doar datorita intervenției curajoase a altor sportivi, care treceau intamplator…

- Ana Oros Daraban este numele femeii care și-a gasit sfarșitul langa Lacul Morii, in București, dupa ce a fost sfașiata de caini. Acum, noi detalii despre femeia de 44 de ani ies la iveala, unul dintre ele fiind faptul ca era angajata la Primaria Capitalei.

- O femeie nascuta in Baia Mare a fost ucisa de caini in timp ce alerga pe malul unui lac. Mai fusese atacata o data in aceeasi zona O femeie de 43 de ani a murit astazi, 21 ianuarie, dupa ce a fost atacata de o haita de caini langa Lacul Morii, din sectorul 6. Surse din Poliție au confirmat pentru Libertatea…

- O femeie a fost gasita fara suflare in zona Lacul Morii dupa ce a fost atacata de o haita de caini. Femeia obișnuia sa iasa in fiecare dimineata la alergat, insa astazi a fost atacata de caini și a fost omorata. „Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București –…

- O femeie din București a fost omorata de o haita de caini, in timp ce alerga langa Lacul Morii. Aceasta avea 44 de ani, iar aceeași tragedie era la un pas sa se intample și in urma cu un an.

- O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti a fost omorata de o haita de caini. La locul tragicului incident s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia n-a avut nicio scapare O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti,…

- Dorina Florea, prezentatoare la TVR 1, acuza Poliția Locala din Sectorul 6 și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) ca au refuzat sa o ajute dupa ce a fost atacata de o haita de maidanezi in București. Intr-o postare pe Facebook, prezentatoarea TV susține ca a fost atacata…