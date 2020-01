Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile de documentare si cercetare efectuate de politistii baimareni au dus la identificarea a trei tineri din Baia Mare, banuiti de comiterea infractiunii de talharie. Fata de unul dintre acestia in acest week-end a fost dispusa masura arestarii preventive. La data de 13 ianuarie a.c., un tanar…

- Cele mai frumoase voci din Romania pot fi ascultate LIVE numai in braseria La Tour, din Baia Mare. Serile cu evenimente sunt o reusita atat pentru clientii, care opteaza sa-si petreaca aici cateva ore de distractie, cat si pentru solisti. Nu cu mult timp in urma, in La Tour a avut loc un concert extraordinar,…

- Romania a inregistrat un succes rasunator la Jocurile Latino-Americane ale Politistilor si Pompierilor. Politista Laura Augustin, legitimata ca sportiv la CSM Baia Mare, a obtinut doua medalii de aur la competitia care a avut loc in perioada 17-23 noiembrie, in Ciudad de Mexico (Mexic).

- ​Întâlnirea lui Klaus Iohannis cu bistrițenii, de ieri, a avut loc exact la cinci ani de zile dupa ce șeful statului a câștigat primul mandat, pe 16 noiembrie 2014. Șeful statului a început în forța campania pentru turul doi, dupa ce vineri s-a aflat la Baia Mare. Luni,…

- Accident grav, cum rar se intampla pe șoselele din Romania. Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital dupa ce un porc mistreț, de peste 100 de kg, i-a sarit in mașina, in mers. Șoferul este destul de grav ranit, iar animalul a murit in urma impactului. Accidentul s-a petrecut, in comuna dambovițeana Conțești,…

- Rezultatul votului de duminica de la alegerile prezidentiale a aratat ca romanii vor schimbarea scenei politice. Primii doi candidati ai dreptei au luat peste 50% din votul electoratului. Alianta USR PLUS si Dan Barna au facut o campanie in acord cu principiile pe care le-am adus pe scena politica inca…

- Sfintii Mihail si Gavril sunt sarbatoriti in fiecare an pe 8 noiembrie, de credinciosii ortodocsi si greco-catolici. Sfintii Mihail si Gavril sunt considerati conducatorii cetelor de ingeri si calauzele sufletelor spre Rai. Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul savarseste Sfanta Liturghie in parohia…

- Vineri, 1 noiembrie 2019, se reia campania EDUTECH, prin care alte scoli din Romania vor deveni hub-uri de imprimare 3D. Evenimentul de lansare va avea loc vineri, ora 11.00, in Bucuresti, la Colegiul National Grigore Moisil. Mai multe scoli din Romania vor fi dotate cu imprimante 3D, printr-un proiect…