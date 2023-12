Calificata cu echipa de gimnastica a Romaniei la Jocurile Olimpice, Ana Maria Barbosu abia așteapta sa concureze la Paris Anul 2023 a fost unul foarte bun pentru gimnastica feminina romaneasca. Echipa noastra a reușit sa se califice din nou, dupa 12 ani, la Jocurile Olimpice, iar una dintre eroine a fost Ana Maria Barbosu. In varsta de 17 ani, sportiva originara din Focșani are un ritual de la care nu se abate niciodata: iși da cu mir inaintea fiecarui antrenament sau concurs. „Și inainte de antrenamente și inainte de concurs ma dau cu mir. Și in ghiozdan am cruciulițe, dar in general am,…