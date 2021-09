Stiri pe aceeasi tema

- Actrita rusa Iulia Peresild a afirmat joi ca ''este prea tarziu ca sa-i mai fie frica'' cu doua saptamani inainte de a decola spre Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va filma prima pelicula de fictiune pe orbita, informeaza AFP. ''Daca ti-e frica de lupi, nu trebuie sa mergi in padure.…

- Adriana Bahmuțeanu se bucura de ultimele zile cu soare pe litoralul romanesc. Vedeta a renunțat la planurile de a pleca in vacanțe peste mari și țari, la Miami și in Dubai, din cauza condițiilor stricte impuse in aceste zone, in pandemie. Iata cum și-a motivat jurnalista decizia!

- A fost prima noapte in care femeile din Kabul, capitala Afganistanului, nu au mai ieșit din casa, de frica sa nu fie batute sau violate de talibanii care au capturat orașul. Viața acestora s-a schimbat radical, intr-o fracțiune de secunda. Se tem ca nu vor mai avea acces nici la educație.

- Curtea de Apel Ploiești a respins, miercuri, apelul intentat de Matei Strugurel, primul roman condamnat pentru zadarnicirea combaterii bolilor, astfel ca decizia de condamnare la un an de inchisoare cu executare data de Judecatoria Buzau ramane definitiva, potrivit Mediafax.

- Voiculescu subliniaza ca, in prezent, in fiecare cabinet se vaccineaza, in medie, doar 20-25 de persoane pe zi. ”Vreo 13-14 vaccinari in medie intr-o zi intreaga pe centru de vaccinare. Aici suntem. ”Campania de vaccinare este un succes” - de cate ori l-ați auzit pe domnul Cițu spunand asta la fiecare…

- Premierul spune ca așteapta rezultatele altor evaluari ale miniștrilor din cabinetul sau și apoi va anunța daca schimba și alți membri. Potrivit Antena 3, abia sosit la Valcea, acolo unde membri PNL se intalnesc pentru a-și alege liderul, Florin Cițu a raspuns la cateva intrebari ale jurnaliștilor.…

- Lorelei, in varsta de 34 de ani și Zarug, in varsta de 40 de ani au decis sa faca echipa la Asia Express 2021 . Cele doua vedete ale Instagramului sunt pregatite sa intampine dificultațile de pe traseu cu zambetul pe buze. Zarug a marturisit ca nu are condiție fizica, dar are umor, iar scopul sau la…

- Vicepremierul Dan Barna a dat asigurari ca legea Organizatiilor de Management al Destinatiilor (OMD) va fi adoptata cel mai tarziu in 2022. "Chiar si aceasta lege cu OMD-urile, din moment ce este la minister intr-o formula consolidata, eu cred ca este realist sa avem pana la finalul acestui…