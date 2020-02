Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 20 mai 2020, țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in legislația din Romania. Consumatorii de mentol vor mai gasi insa aroma in produsele care incalzesc tutunul și in țigaretele…

- Romania intra pe una dintre cele mai importante piețe ale viitorului: cea a bateriilor auto pentru mașini electrice! Compania romaneasca Rombat a intrat in piața producatorilor de baterii pentru mașini electrice, o tehnologie pe care o vaneaza cei mai mari producatori, de la Tesla la CATL. ...

- Este vorba de noul Hummer care vine pe piata incepand cu anul viitor, moment in care GM modifica uzinele din Detroit care necesita o investitie de 7.7 miliarde de dolari. Viitorul Hummer H1 urmeaza sa fie o masina 100% electrica pentru a contracara modelul Tesla anuntat insa…

- ​Dacia va incepe in 2-3 ani electrificarea gamei, a spus seful Renault pentru Europa care a adaugat insa ca o masina electrica Dacia va trebui sa fie mai ieftina decat un model Renault si trebuie sa pastreze situatia din prezent in care masinile Dacia sunt cu cel putin 20% mai ieftine decat modelele…