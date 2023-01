E oficial. S-a aprobat făina din greieri pentru fabricarea pâinii Uniunea Europeana a autorizat intrarea pe piața a unui aliment nou produs de Vietnam, care va intra in compoziția mai multor produse alimentare din UE. Este vorba despre pulberea parțial degresata a greierelui de casa, cu denumirea științifica de Acheta domesticus. Faina greiereasca se va regasi, de acum incolo, in paine și chifle multicereale, in […] The post E oficial. S-a aprobat faina din greieri pentru fabricarea painii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Doamne, ce poveste – și cata povestea! – e painea noastra cea de toate zilele! A fost și este. Indraznesc sa cred și ca va mai fi. Și vorbesc despre painea-paine, absolut deloc despre cea cu faina de greieri fabricata la Iași. Cine are ficat și poate sa manance și de-aia, sa fie sanatos. Și sa-i fie…