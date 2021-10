Fumio Kishida, liderul Partidului Liberal Democrat (PLD), a obtinut majoritatea voturilor deputatilor in Camera Reprezentantilor, camera inferioara a parlamentului japonez, in cadrul unei sesiuni speciale a Dietei (parlamentul), convocata luni pentru alegerea noului prim-ministru al tarii. Potrivit Kyodo, in contextul in care coalitia la guvernare condusa de PLD controleaza ambele camere, se asteapta ca Kishida, in varsta de 64 de ani, sa obtina o majoritate de voturi si in Camera Consilierilor (camera superioara a legislativului). “Acesta este adevaratul punct de plecare. Voi merge mai departe…