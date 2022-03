Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat luni, 28 februarie, la RFI, ca Romania are rezerve de gaze, pentru a trece peste aceasta perioada de iarna si nu exista o problema.Pentru iarna urmatoare, se merge pe mai multe solutii, ministrul Energiei fiind plecat in Qatar si urmand sa plece si la…

- Dacia Bigster si-a facut aparitia pe strazi. Vezi cine a avut sansa sa vada conceptul mult asteptat Conceptul Dacia Bigster a putut fi admirat pe strazile din Praga, capitala Cehiei. SUV-ul le-ar fi fost prezentat, cel mai probabil, dealerilor intr-un cadru restrans.Producatorul de la Mioveni, detinut…

- Producatorul de la Mioveni, detinut de Renault, lucreaza la Dacia Bigster, un SUV care sa fie pozitionat in gama deasupra lui Duster. Conceptul masinii a fost prezentat oficial la inceputul anului 2021, iar, din cate sustin oficialii Dacia, varianta de serie nu va fi foarte diferita de modelul deja…

- Una din cele mai populare gustari din Japonia, asemanatoare cu pufuletii nostri, s-a scumpit, dupa mai bine de 40 de ani in care s-a pastrat la acelasi pret. Modificarea a starnit panica in randul cumparatorilor iar analistii prevad o perioada cu inflatie in crestere, fenomen economic extrem de neobisnuit…

- Ministrul Mediului a declarat, marți seara, la Digi24, ca folosirea lemnului de foc pentru incalzirea locuintelor este esentiala, iar Romania are nevoie de un program social destinat celor care folosesc lemne, in contextul in care si aceasta resursa s-a scumpit. Intrebat daca ar recomanda montarea…

- A fost anunțata demararea procedurilor de autorizare a celui mai inalt turn de locuințe din Romania, ce va avea o inalțime de 122 metri.Proiectul va fi amplasat pe un teren de 3.000 mp. și va oferi 34 de apartamente de lux. La finalizare, valoare de piața estimata este de 76 milioane de euro.Terenul…

- Gigantul Booking.com, platforma de rezervari de spatii de cazare online, este in proces de inchiriere a unui nou sediu in Romania in zona Tineretului din Bucuresti, unde vrea sa amenajeze un centru regional de servicii, pentru care vor lucra peste 700 de angajati, potrivit unor surse din piata imobiliara,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este momentul ca Romania sa devina independenta energetic prin crearea unei companii nationale care "sa produca si verde si nuclear si pe carbuni si gaze". Ciolacu este de parere ca acest lucru s-ar putea intampla in 3-5 ani.Intrebat ce rezerve…