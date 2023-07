Stiri pe aceeasi tema

- Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul piloților care vor zbura pe avioanele F-16, iar aici se vor putea antrena piloți din regiune, inclusiv cei din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa emis la finalul ședinței de Consiliu Suprem de Aparare a Țarii…

- Mai mulți piloți ucraineni se vor instrui in Romania, pentru a fi in masura sa conduca avioanele de lupta F-16 ale Ucrainei. Aceasta informație a fost transmisa, la București, in fața unui grup restrans de jurnaliști, de oficiali ai companiei americane Lockheed Martin. Aceasta companie este cea care…

- Zilele trecute presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat ca tara sa a aprobat instruirea pilotilor ucraineni pe avioanele F-16. Astazi, purtatorul de cuvant al Departamentului Apararii al SUA, generalul Patrick Ryder, a relatat culisele aprobarii instruirii pilotilor ucraineni. Intrebat daca a fost stabilit…

- Un nou impuls al Marii Britanii și Țarilor de Jos de a furniza Ucrainei avioane de lupta F-16 a scos la iveala cea mai recenta falie dintre aliații occidentali, care au avut contre in mod repetat pentru trimiterea de arme de razboi puternice catre Ucraina.Mai mulți aliați europeni sunt pregatiți…

- Razboiul din Ucraina a declansat o cursa a inarmarii in statele invecinate. Romania intentioneaza sa isi modernizeze bratul de lupta cu avioane americane F-35. Oficialii apararii din Romania spun ca intentioneaza sa cumpere avionul de vanatoare stealth F-35, fabricat in SUA, ca parte a unei revizuiri…

- Consiliul Suprem de Aparare a Romaniei s-a reunit marți dimineața, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pentru a discuta situatia de securitate din regiunea Marii Negre, dar și despre amenințarile Rusiei la adresa Republicii Moldova. Membrii Consiliului au…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a aprobat marți Concepția de realizare a capabilitații operaționale de aparare aeriana cu avioane multirol de generația a V-a, respectiv achiziționarea de avioane de ultima generație F-35, potrivit unui comunicat publicat de administrația prezidențiala dupa ședința…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, la care se va discuta despre criza provocata de razboiul din Ucraina și situația din Republica Moldova.