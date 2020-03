Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul regiunii Madrid a anuntat vineri ca va construi un spital de urgenta cu 5.500 de paturi pe terenul unui centru de conventii, in contextul in care numarului cazurilor confirmate cu noul coronavirus a crescut cu 16% in ultimele 24 de ore si a depasit pragul de 20.000, in timp ce bilantul deceselor…

- Si la nivelul judetului Dambovita este nevoie de unele masuri stricte. Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, dr. Claudiu Dumitrescu nu renunta la propunerea sa, ca la nivelul judetului Dambovita, pe langa Sectia de Boli Infectioase Targoviste si unul dintre spitalele orasenesti sau municipal-…

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste este eliberata complet, pentru a putea creste la maximum capacitatea de primire a cazurilor de coronavirus, iar persoanele internate, care au alte patologii, deja au inceput sa fie transferate in alte sectii ale Spitalului Judetean…

BULETIN DE PRESA 17 Martie 2020, ora 18.00 Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman

- O prima masura excepționala de urgența in domeniul sanitar prinde contur si in judetul Dambovita. Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste este eliberata complet, pentru a putea creste la maximum capacitatea de primire a cazurilor de coronavirus, iar persoanele internate,…

- Romania a intrat in stare de urgența. Președintele Romaniei a semnat luni decretul privind decretarea starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei pentru o perioada de 30 de zile. Trebuie sa fim uniti in aceasta provocare, sa aratam compasiune fata de ceilalti, sa fim rabdatori si, mai presus de…

Articolul 20 din legea privind decretarea starii de urgența ofera urmatoarele competențe: Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgența, precum

- Un spital din China dedicat tratarii persoanelor infectate cu un nou coronavirus, construit in doar opt zile in Wuhan, epicentrul epidemiei, va primi pacienti incepand de luni, conform media nationale, citate de...