E mare sărbătoare. Întâmpinarea Domnului: Azi se cântă ceva unic în biserică /VIDEO Pe 2 februarie, creștinii ortodocși sarbatoresc unul dintre cele 12 praznice imparatești. Este vorba despre una dintre cele mai mari sarbatori din calendarul nostru religios: Intampinarea Domnului. Praznuirea Intampinarii Domnului s-a asezat in vremea imparatiei lui Iustinian. Inainte de aceasta, desi se facea in Biserica amintire despre Intimpinarea Domnului, nu era praznuita ca sarbatoare. Iustinian, dreptcredinciosul imparat, a poruncit sa se cinsteasca ca un praznic dumnezeiesc al Nascatoarei de Dumnezeu, precum sunt si alte praznice mari. Este un eveniment important pentru intreaga creștinatate:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

