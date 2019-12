E mai simplu pentru rusi sa manipuleze alegerile din Vestul Europei sau din SUA decat este pentru americani sa influenteze politica din Rusia - Interviu

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989."Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani.…

- Principalul consilier pentru politici comerciale al Casei Albe, Peter Navarro, a utilizat un alter ego fictiv pentru a alimenta discutiile asupra conflictului comercial chino-american, a informat miercuri cotidianul New York Times, relateaza AFP. Cunoscut pentru ostilitatea sa fata de…

- Conform agendei oficiale a Senatului Statelor Unite, luni este asteptat votul privind aprobarea numirii lui Zuckerman.El a declarat la audierile in Comitetul de relatii externe al Senatului, ca Romania trebuie sa continue lupta anticoruptie, care, alaturi de independenta justitiei, este…

- Cristina Laslo (23 de ani), jucatoarea intoarsa in Liga Florilor din Muntenegru, este intr-o forma extraordinara. Coordonatorul de joc duce Corona Brașov in lupta cu CSM București și SCM Ramnicu Valcea și spera la un Mondial bun in Japonia. Echipa de handbal a Brașovului emite din nou pretenții in campionat…

- Cu totii trecem aproape zilnic prin Bucuresti pe langa cladiri si locuri carora aproape ca nu le mai dam importanta. Existenta lor a intrat, deja, in rutina ochiului nostru. Cati stiu insa ca biserica cea mai veche din Bucuresti, inca „in picioare”, este Biserica Domneasca de langa Curtea Veche, cunoscuta…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui SUA a declarat ieri ca are informatii despre afaceri necurate pe care Joe Biden, posibil contracandidat al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale de anul viitor, le-ar avea in Romania. Aceasta nu e prima oara cand numele lui Giuliani apare in prim-planul…

- 'Acum 10 ani dronele erau vazute mai mult ca niste jucarii, le cumparam copiilor. Ce s-a intamplat ne-a demonstrat ca o investitie minimala extrem de mica in niste drone poate sa produca pagube economice de miliarde, poate sa produca pagube de tip geopolitic. Revine intrebarea: avem toate statele…

- Convorbirea a avut loc cu stiinta lui Barr si la solicitarea acestuia, a spus oficialul. New York Times a relatat pentru prima oara despre aceasta discutie. Oficialul a precizat ca este vorba despre solicitarea de sprijin pentru aceasta evaluare, care este efectuata de procurorul John Durham, asa ca…