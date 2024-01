Stiri pe aceeasi tema

- Faza uluitoare in Turcia in momentul in care Olimpiu Morutan a primit penalty, dupa ce si-a calcat un adversar in careu. Olimpiu Morutan a obtinut un penalty si a marcat un gol tot de la punctul cu var, in victoria pe care Ankaragucu a castigat-o cu 3-1 in Cupa Turciei. Internationalul roman a fost…

- Darius Olaru (25 de ani), mijlocaș și capitan la FCSB, a recunoscut ca ținea cu Dinamo in copilarie. Darius Olaru spune ca pana sa ajunga la FCSB era fanul celor de la Dinamo, marea rivala a roș-albaștrilor. Totuși, fotbalistul a declarat ca a rupt orice legatura cu echipa din Ștefan cel Mare in momentul…

- Darius Olaru va fi transferul anului 2024 in fotbalul romanesc. Cel putin asa sustin jurnalistii belgieni, care recent anuntau ca Anderlecht si Gent lupta pentru semnatura golgheterului lui Gigi Becali, de la FCSB. „Golgheterul e pe drum: milioane de goluri”, titreaza voetbalnieuws.be in ultima zi a…

- S-a aflat verdictul medicilor, dupa accidentarea suferita de Darius Olaru in derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. Gigi Becali a facut anuntul in cazul capitanului ros-albastrilor, marturisind ca acesta nu a suferit o accidentare grava si va putea juca in urmatoarea etapa. Darius Olaru s-a accidentat dupa…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile despre „schimbarea la fata” a lui Florinel Coman, imediat dupa derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Patronul liderul din Liga 1 a reactionat cand a auzit discursul atacantului care a reusit o pasa decisiva superba pentru Darius Olaru.…

- Primele imagini cu Marcel Ciolacu in cantonamentul nationalei. Premierul Romaniei a postat pe retelele de socializare mai multe imagini din timpul vizetei pe care a facut-o in cantonamentul nationalei. Marcel Ciolacu a mers in cantonamentul nationalei pentru a-i felicita pe tricolori pentru calificarea…

- Darius Olaru a rupt tacerea dupa „scandalul” de la nationala. Capitanul de la FCSB a spus ca decizia de a nu juca cu Andorra s-a luat impreuna cu staff-ul nationalei. Gigi Becali a facut scandal dupa ce Olaru a fost lasat in tribuna la partida cu Andorra. Pana la urma, Edi Iordanescu l-a sunat pe […]…

- Mihai Stoica a anuntat ce se va intampla cu Darius Olaru, cand va mai fi convocat la nationala. Mijlocasul celor de la FCSB nu a prins lotul de 23 de jucatori pentru meciul Romania – Andorra, dupa ce a suferit o accidentare in timpul unui antrenament al nationalei. Selectionerul Edi Iordanescu a decis…