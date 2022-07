E criză de ciobani români! De unde aduc fermierii aduc oierii E criza de ciobani in Romania! Din acest motiv, proprietarii stanelor se indreapta catre forta de munca din Nepal sau Bangladesh pentru a angaja muncitori care sa aiba grija de animale. Ciobanii din import ar trebui sa invețe doar cateva cuvinte in limba romana, pentru a avea grija de oi. Criza ciobanilor a devenit critica […] The post E criza de ciobani romani! De unde aduc fermierii aduc oierii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece cetateni din Bangladesh, Pakistan, India si Nepal au fost depistati de politistii de frontiera de la vamile Nadlac si Nadlac II, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu intentia de a ajunge in Spatiul Schengen, ascunsi in doua TIR-uri incarcate cu zahar si rulouri geogrile,…

- Tot mai multe orase se plang de lipsa personalului pentru muncile de pe domeniul public. La Galati, autoritatile au fost nevoite sa aduca muncitori din Bangladesh dupa ce, anul trecut, angajatii din Nepal au dat bir cu fugitii.

- Romania este departe de a intra intr-o criza alimentara, a asigurat vineri ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Potrivit acestuia, chiar și in 2020, care a fost cel mai secetos an, agricultura Romaniei a reusit sa asigure necesarul de consum de grau la nivel intern, dar si un excedent de doua milioane…

- Romania este departe de a se afla intr-o situatie de aparitie a unei crize alimentare, avand in vedere ca in 2020, cel mai secetos an din ultimii 20 de ani, agricultura a reusit sa asigure necesarul de consum de grau la nivel intern, dar si un excedent de doua milioane de tone.

- In nordul extrem al Moldovei, fermierii se plang de o criza de ciobani, fara precedent. Multi ajung sa sacrifice din animale fiindca nu are cine sa le mulga sau sa le ingrijeasca. Desi li se ofera salarii de cateva mii de lei, tinerii din sate fug de ciobanie ca dracul de tamaie.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci de cetateni din Bangladesh și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu polistiren. Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Ministerul Agriculturii a fost mandatat sa depuna toate diligentele necesare pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce propietarul francez a anunțat ca oprește activitatea in Romania. Decizia ministerului a fost luata pentru…