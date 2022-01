Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea se va mentine vantoasa in majoritatea regiunilor. In Carpatii Orientali si Meridionali, mai ales in zona inalta, vor fi rafale de 90...110 km/h. In Transilvania, Dobrogea, sudul Olteniei si local in Muntenia vor fi viteze de 55...60 km/h, iar in partea Moldovei de 60...85 km/h. Intensificari…

- Intreaga țara va fi sub avertizari meteo cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și vant puternic, anunța meteorologii, luni. Avertizarile sunt in vigoare timp de doua zile. Meteorologii au emis o atenționare meteo cod galben de vant, valabila luni pana la ora 16.00. Astfel, vantul se va intensifica…

- Mai multe avertizari meteo valabile si pentru judetul Iasi au fost emise. Incepand de astazi, 17 ianuarie, de la ora 16, si pana maine, 18 ianuarie, la ora 08, vor fi intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ si viscol. Din seara zilei de luni (17 ianuarie) si pana in dimineata zilei de…

- Miercuri, 5 ianuarie, vremea se va mentine deosebit de calda pentru prima decada a lunii ianuarie, cu temperaturi maxime cuprinse intre 7 si 17 grade Celsius si minime in general intre -2 si 7 grade Celsius. In vestul, nord-vestul si partial in centrul tarii, vor fi innorari si ploi pe arii relativ…

- Miercuri vremea ramane predominant inchisa in mai multe zone ale țarii și nu vor lipsi precipitațiile. Cerul va avea innorari in sudul, estul și centrul țarii. Pe parcursul zilei vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare in cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania și vor fi indeosebi…

- Meteorologii anunța ca luna decembrie se va caracteriza printr-o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4-6 grade Celsius fata de noiembrie, informeaza Agerpres . Potrivit Administratiei Nationale…

- Vremea se incalzește in București, iar maxima de luni va ajunge la 10 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitala emise de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de duminica de la ora 20.00 pana luni la ora 12.00, in București cerul va fi mai mult noros, iar vantul…

- Prima ninsoare din iarna lui 2021 din București a avut loc sambata dimineața, 4 decembrie, iar duminica vremea se va incalzi ușor, potrivit buletinului meteo emis de Adminstrația Naționala de Meteorologie ( ANM ). Sambata, in zona Carpaților meridionali, pe crestele montane vor fi ninsori, iar in restul…