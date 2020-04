E CLARĂ TREABA! Stăm cu masca pe faţă MULT și bine: Va trebui să ne obişnuim Trebuie sa ne obisnuim cu actualele reguli de igiena si distantare sociala deoarece pandemia de Covid-19 ar putea dura doi ani. Anuntul este facut tot mai des de specialisti. „Va trebui sa ne obisnuim sa respectam in mod curent unele dintre aceste masuri care sunt introduse acum, adica acelea referitoare la masurile igienice si la o anumita distantare sociala, fara sa fie exagerate. Eu ma astept ca aceasta pandemie sa dureze circa doi ani de zile, sigur, cu o scadere a intensitatii transmiterii probabil in anul urmator, iar pe de alta parte astept, este posibil, sa ajungem si la o situatie de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

