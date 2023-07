Stiri pe aceeasi tema

- Am așteptat mai bine, destul, de 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului posesor de ecuson FIFA, bucureșteanul Marcel Barsan, delegat la meciul din prima etapa a campionatului SuperLigii, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana, pentru a face comentarii asupra acestuia.…

- Petrolul a terminat la egalitate 1-1 cu Universitatea Cluj, intr-un meci jucat pe 34 de grade. Scorul a fost deschis de oaspeți, dupa o pasa perfecta a lui Dan Nistor, finalizata simplu de Chiaciu. „Lupii” au egalat pana in pauza prin Musi. La finalul partidei, mijlocașul Dan Nistor a vorbit despre…

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 18:30, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești, in prima etapa din noul sezon al SuperLigii. „Șepcile Roșii” s-au intarit serios in vara, chiar daca au schimbat antrenorul, Toni Petrea venind in locul lui Ioan Ovidiu Sabau. Meciul…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a țintarului pentru SuperLiga Romaniei. Universitatea Cluj va debuta, in noul sezon, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești. Marea rivala din oraș, CFR Cluj va debuta pe teren propriu, contra nou-promovatei, Poli Iași. Marele derby al orașului,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, marti, ca Supercupa Romaniei, dintre campioana Farul Constanta si castigatoarea Cupei Romaniei, sa se dispute pe 8 iulie, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti. “Unul dintre cele mai importante subiecte ale Comitetului Executiv este legat…

- Antrenorul formatiei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu crede ca etapa a 5-a a play-off-ului Superligii de fotbal va fi decisiva in lupta pentru castigarea titlului de campioana, sperand la o victorie cu Rapid pentru a pastra o distanta apreciabila in…

- Conducerea Chindiei Targoviște a pus in vanzare biletele pentru meciul cu UTA Arad din etapa a 5-a a play-out-ului Superligii. Partida are loc duminica, 23 aprilie, de la ora 14.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Pentru echipa lui Toni Petrea, meciul va fi unul extrem de important atata timp…