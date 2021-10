Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 4,69 milioane de morti in lume, relateaza AFP, care prezinta noi masuri, noi bilanturi si fapte marcante ale evolutiei bolii. UNIUNEA AFRICANA INDEAMNA LA O INTENSIFICARE A AJUTOARELOR Presedintele Republicii Democratice Congo (RDC) Felix Tshisekedi,…

- Datele vin in ajutorul argumentarii solicitarii J&J adresate autoritatilor de reglementare americane pentru autorizarea unui rapel, chiar daca producatorul farmaceutic sustine durabilitatea vaccinului sau intr-o singura doza, ca instrument de reducere a pandemiei globale, relateaza G4Media. ro.Presedintele…

- Presedintele american Joe Biden a promis marti, la tribuna ONU, o crestere a eforturilor internationale ale Statelor Unite atat in lupta impotriva pandemiei covid-19, cat si impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP.

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…

- Joe Biden a salutat marți „succesul extraordinar” al misiunii de evacuare a americanilor și a aliaților lor din Afganistan, în timpul unui discurs solemn adresat Casei Albe la sfârșitul celui mai lung razboi al Statelor Unite. „Nicio țara nu a realizat vreodata așa ceva…

- Presedintele american, Joe Biden, a avertizat sambata ca eforturile Statelor Unite de e evacua cetatenii americani si aliatii afgani din Kabul ar fi fost „grele si dureroase” oricand ar fi inceput misiunea de evacuare, relateaza adevarul.ro.

- Fostul premier britanic, Tony Blair, condamna in termeni duri decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage trupele din Afganistan. Blair a numit mutarea drept una „imbecila si periculoasa”, in contextul in care ea a fost determinata de promisiunea politica a lui Joe Biden din timpul campaniei electorale.…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat luni ca SUA va continua procesul de retragere din Afganistan, o decizie pe care Biden o sustine in continuare. Acesta sustine ca misiunea SUA in Afganistan a fost indeplinita - razbunarea atacurilor de la 11 septembrie 2001 - si ca SUA nu a avut niciodata…