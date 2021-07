Stiri pe aceeasi tema

- Dusty Hill, basistul trupei de blues-rock ZZ Top, a murit miercuri, la 72 de ani, anunța The Guardian citand site-ul oficial al formației americane. Hill suferise recent o leziune la șold, iar decesul a survenit in somn, dupa cum a confirmat o declarație pe Instagram a colegilor de trupa Billy Gibbons…

- Dusty Hill, basistul trupei ZZ Top, a murit la varsta de 72 de ani, a anuntat reprezentantul grupului american. Solistul Billy Gibbons si bateristul Frank Beard au transmis: „Suntem intristati de vestea primita azi ca al nostru Compadre, Dusty Hill, a murit i somn, in casa lui din Houston,…

- Bateristul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane rock Slipknot, Joey Jordison, a murit la varsta de 46 de ani, informeaza contactmusic.com. Intr-un comunicat citat de BBC, familia lui Jordison a transmis ca el a murit linistit, in somn. Nu a fost dezvaluita cauza decesului. „Moartea lui…

- Joey Jordison, fostul baterist al trupei americane de heavy metal Slipknot, a murit la vârsta de 46 de ani, anunța BBC.Anunțul a fost facut de familia acestuia într-un comunicat de presa în care afirma ca Jordison s-a stins liniștit în timpul somnului.Membrii…

- Joey Jordison, membru fondator al trupei americane Slipknot, considerat unul dintre cei mai importanti tobosari rock din lume, a murit la varsta de 46 de ani, a anuntat marti familia sa intr-un comunicat, relateaza AFP. Joey Jordison, unul dintre cei trei cofondatori ai trupei Slipknot,…

- Joey Jordison, baterist si membru fondator al trupei americane rock Slipknot, a murit la varsta de 46 de ani, potrivit news.ro. Intr-un comunicat citat de BBC, familia lui Jordison a transmis ca el a murit linistit, in somn. Nu a fost dezvaluita cauza decesului. Jordison a pus bazele…

- Walthall a murit pe 19 mai, la Los Angeles, a spus actorul si regizorul Morgan Krantz. Nascuta pe 16 septembrie 1963, in Pasadena (Texas), Romy Walthall si-a inceput cariera in industria divertismentului in 1980, cand a castigat un concurs de frumusete. A semnat apoi un contract cu Ford Models si a…

- Actrita Romy Walthall, cunoscuta pentru rolurile din „Face/Off” si „The House of Usher”, a murit din cauza unui infarct la varsta de 57 de ani, a confirmat fiul ei pentru Variety, conform news.ro Walthall a murit pe 19 mai, la Los Angeles, a spus actorul si regizorul Morgan Krantz. Nascuta…