Globalizarea nu se refera doar la comerț și tehnologie. Este vorba, de asemenea, despre politica. Schimbarile politice, in primul rand prabușirea comunismului, au creat condițiile pentru o era a hiperglobalizarii. In prezent, aceste schimbari, in special naționalismul in creștere, amenința rețeaua densa de legaturi economice construita in ultimele trei decenii. Dușmanii globalizarii pot fi gasiți […]