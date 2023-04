Durerile de stomac – 5 cauze comune Durerile de stomac pot fi determinate de o destul de mare varietate de cauze, multe dintre ele absolut benigne sau chiar ușor de tratat. In acest articol poți afla care sunt cateva dintre cele mai frecvente cauze ale durerilor de stomac și care sunt opțiunile de tratament pentru fiecare dintre ele. 1. Gastrita Gastrita este o iritație a mucoasei stomacului, determinata de multe ori de un exces de secreție acida. Gastrita se asociaza frecvent cu stresul și cu o alimentație dezechilibrata, bogata in grasimi nesanatoase, prajeli și cofeina. In gastrita, durerile de stomac apar adeseori imediat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

